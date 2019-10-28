В «ДНР»: В Дебальцево собаки нападают на людей

В неподконтрольном украинским властям Дебальцево (Донецкая обл.) местные жители обсуждают проблему бродячих собак. Своими мнениями люди делятся в соцсетях.

«На территории завода собака укусила женщину за бедро. Когда в городе будет наведен порядок?», – пишет Степан.

Жители Дебальцево подтверждают, что проблема есть, и «власти» ею не занимаются:

Александра: «В городе и на территории завода – это две большие разницы»;

«Сойка»: «Все гуманные. Ничего с собаками не сделает власть»;

Светлана: «Там же недавно собаки накинулись на мою племянницу, 10 лет, укусили несколько раз. Спасибо большое женщине проходившей, она с трудом их отогнала. Не примут меры власти, лично займусь ими»;

Саша: «Собак везде много бродячих, люди подкармливают, а другие страдают! Наш глава только красиво говорит... Не раз на различных встречах обещал заняться этой проблемой. И на все денег нет! Другие вопросы так же, рассказывает долго-красиво, а денег нет в бюджете. Все прослушали и разошлись»;

Александр: «Не умничай! Все деньги ушли на фонтан»;

Галина: «Мэру пофиг проблема с бродячими животными в городе. Он так на каждом сходе и говорит, чтоб его не втягивали в разборки между защитниками и противниками. Наверное, ждет, когда они в рукопашной драке сойдутся»;

Светлана: «Ага, сейчас будут собак отлавливать. Другие "зоозащитники" ныть будут. Не угодишь»;

Юлия: «В связи со стойкой тенденцией к обнищанию горожан ожидается новая волна мародерства. Патрули ночью только по центру шарятся… Людей нужно бояться, а не собак»;

Ольга: «Кормите животных, и никто нападать не будет».

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