Дистанционный подрыв: В Донецке ищут взорвавших базовую станцию «Феникса»

Оборудование базовой станции местного мобильного оператора «Феникс» во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке было повреждено в результате дистанционного подрыва самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает пресс-служба «МГБ ДНР».

Как заявляют в «ДНР», «МГБ ДНР установлено, что в 9:48 осуществлен дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства направленного действия, в результате которого произошло частичное повреждение оборудования вышки мобильной связи оператора «Феникс».

Там добавляют, что 27 октября вечером «сотрудниками экстренных служб реализовывался комплекс мероприятий по минимизации и ликвидации последствий диверсии».

Также в «республике» уверяют, что по факту «возбуждено уголовное дело… проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» заявили о диверсии на объекте связи. Также было опубликовано фото последствий и видео самого взрыва.

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