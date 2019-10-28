В «ЛНР» Land Cruiser сбил ребенка

В неподконтрольном украинским властям поселке Успенка (Лутугинский р-н, Луганская обл.) произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 25 октября мужчина 1952 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, совершил наезд на пешехода – девочку 2009 года рождения. В результате ДТП ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Лутугинскую городскую больницу. «Автомобиль помещен на площадку временного хранения задержанных транспортных средств. Проводится проверка», – сообщают в «республике».

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