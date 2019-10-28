В столице Калмыкии снова протестовали против «экс-главы ДНР»: Власти пытались помешать (Фото)

В Элисте (РФ) прошел новый митинг против назначения и.о. главы администрации города «экс-главы ДНР» Дмитрия Трапезникова. Жители Калмыкии протестуют против этого назначения уже месяц. По мнению организатора мероприятия, председателя исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Валерия Бадмаева, на митинг 27 октября пришло не меньше людей, чем на предыдущий. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии».

Мероприятие городские власти попытались сорвать – в ночь с субботы на воскресенье на сцене на площади Победы, где планировалось проведение митинга, оказались выдраны доски. Активисты заметили это – и утром оперативно починили сцену, привезли свои доски и вставили их обратно. Но рабочие все равно приехали, стали чинить крышу сцены, помешав, таким образом, организаторам воспользоваться ей.

Митинг Бадмаев все равно провел, выступая с лавочки, расположенной сбоку от сцены. Кроме того, в ходе митинга к Бадмаеву подошла полиция и вручила ему предостережение о том, что он проводит несанкционированное массовое мероприятие. Толпа встретила это гулом неодобрения, но митинг продолжился.

При этом на этой неделе Элистинский городской суд встал на сторону активистов, которые обвинили городскую администрацию в «завуалированном отказе» в проведении публичного мероприятия на площади Победы – в единственном в городе «Гайд-парке», который как раз и предназначен для проведения публичных мероприятий.

В решении суда говорилось, что препятствий для проведения митинга нет. Однако через 2 дня, 25 октября, Верховный суд Калмыкии отменил решение Элистинского горсуда, на основании чего сначала прокуратура вручила Бадмаеву предостережение о том, что митинг, который он планирует провести, не согласован, а 27 октября то же самое сделала полиция – прямо на митинге.

Почти 3 часа с лавочки выступали активисты, депутаты, простые участники митинга. В конце мероприятия была зачитана резолюция. Активисты сообщили в ней о создании инициативной группы по проведению референдума о введении института прямых выборов главы Элисты. Также они потребовали немедленно отстранить от должности Трапезникова, так как его «пребывание в Калмыкии дестабилизирует общественно-политическую ситуацию в регионе», распустить городское собрание, так как депутаты, назначившие Трапезникова, не оправдали доверие избирателей.

От бывшего главы Калмыкии Алексея Орлова активисты потребовали прекратить свои полномочия в Совете Федерации (на этой неделе нынешний глава республики Бату Хасиков сообщил, что Орлов, воспринимающийся в Калмыкии резко негативно, назначен сенатором, это вызвало большой всплеск недовольства среди людей).

Не считая внезапного ремонта и вручения Бадмаеву предостережения от полиции, митинг прошел без происшествий.

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