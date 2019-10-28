Россия не верит в лояльность населения неподконтрольного Украине Донбасса, – эксперт

Россия не верит в лояльность населения неподконтрольного Украине Донбасса, а у украинских властей есть реальная возможность вернуть эту лояльность. Такое мнение высказала политолог, доктор исторических наук Елена Галкина.

«Сама Россия не верит в лояльность населения [неподконтрольной украинским властям части] Донбасса. Они так называемые "выборы" два раза уже проводили. И что там получилось? Они же даже выборы боятся более-менее конкурентные провести. В Абхазии под кураторством Суркова выборы проходят гораздо более конкурентные, в Приднестровье проходят более конкурентные выборы, но не там», – отмечает она.

«Там наоборот – любых персон, которые имеют признаки харизмы и могут обрести какую-то самостоятельную легитимность, а не быть отблеском российской власти, даже не от Путина, а от российских чиновников, они же не допускаются к выборам. Ходаковский, Губарев – они же очень хотели принять участие, и ничего у них не получалось», – продолжила Галкина.

Политолог акцентировала, что Кремль боится свободных выборов не только в «Л-ДНР», но и в России, в частности в Москве.

«Они ведь что-то знают о реальных общественных настроениях [в "Л-ДНР"]. Давайте посмотрим, какая ситуация там на самом деле… Даже, если предположить, что люди там хотели в Россию – Россия их предала, она их не взяла. Люди находятся в чудовищных условиях выживания с очень мутными перспективами, поэтому, если начнется это движение с выборами, люди воспримут это как надежду. Людям нужно в таких условиях хоть за что-то ухватиться», – считает эксперт.

«А история с российскими паспортами – это не хоть за что-то. Это не то, что обещали, это не то, на что давали надежду, на что Россия давала надежду», – добавила политолог.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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