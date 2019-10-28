«Шахтер» – «Александрия»: Отчет о матче

В 12-м туре УПЛ «Шахтер» на своем поле встречался с «Александрией», сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

«Горняки» уверенно прошли первый круг чемпионата, выиграв все матчи, набрав максимум очков (33) и захватив лидерство в таблице. Александрийцы с 19 баллами расположились на пятой строчке. Луиш Каштру привычно провел небольшую ротацию состава: в старт вернулся Давид Хочолава, в центральной зоне вышел Виктор Коваленко, а на правом фланге – молодые бразильцы Додо и Тете.

Главными героями первого тайма стали голкиперы, поочередно спасавшие свои команды. Уже в дебюте Мораес опасно пробил низом – Юрий Панькив отразил, а Андрей Пятов среагировал на удар головой с пары метров от Шастала. «Оранжево-черные» заметно превосходили соперника по владению мячом и голевым моментам, однако Мораес не смог переиграть вратаря после выхода один на один, а выстрел Тараса Степаненко тот же Панькив отбил перед собой (добивание Жуниора – мимо цели). Пятов ответил своим сейвом, потянув удар Задераки в ближний угол. За минуту до перерыва с паса Марлоса мог забивать Тете: бразилец пальнул с угла вратарской, но вновь выручил кипер.

Вторая половина также началась со спасений от Панькива, который не без труда, но справился с мощным ударом Тайсона в противоход, а затем парировал и попытку Исмаили. «Шахтер» не останавливался и прибавлял с каждой минутой. Очередная дуэль Мораеса с вратарем снова осталась за последним, Стецков едва не срезал мяч в свои ворота, а Степаненко пробил рядом с девяткой. Заключительная четверть часа прошла в нервной и жесткой борьбе, и арбитру пришлось показать шесть карточек, две из которых были красными. На 75-й минуте за неспортивное поведение был удален Алан Патрик, а вскоре Шастал получил вторую желтую и уравнял составы команд. Принести победу хозяевам мог Сергей Кривцов, здорово поймавший на отскоке мяч, но Панькива в этот вечер было не пробить.

0:0 – «Шахтер» играет вничью с «Александрией». 30 октября «горняков» в Киеве ждет матч 1/8 финала Кубка Украины с «Динамо». Поединок на НСК «Олимпийский» начнется в 19:30.

«Шахтер» (Донецк) – «Александрия» (Александрия) – 0:0 (0:0)

Харьков, ОСК «Металлист», 5 741 зритель

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Алан Патрик, 58), Марлос (Соломон, 74), Тайсон (к), Тете (Коноплянка, 58), Мораес

Удаления: Алан Патрик (75), Шастал (84)

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