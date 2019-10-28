И это не шутка: В Донецке обсуждают название нового магазина на проспекте Ильича (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке открылся продуктовый магазин «Ильич». Название магазина активно обсуждают в соцсетях.

На вывеске указано «мясной Ильич магазин», на что обратили внимание дончане. «В Донецке на проспекте Ильича открылся магазин "Мясной Ильич"». И это не шутка», – пишет Алексей.

Большинство отнеслись к такому креативу негативно:

Ольга: «Не хватает теперь только "Молочного Сталина"»;

Максим: «И "Сырного Путина"»;

Сергей: «Маразм»;

Марат: «Да здравствует пробитое дно, товарищи, ура»;

Владимир: «Не прекращают поражать... Телефонную будку торжественно недавно открыли, теперь "Ильич"... Продолжение следует».

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