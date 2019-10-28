Разумков ответил, когда появится законопроект об особом статусе Донбасса

Новый законопроект об особом статусе Донбасса будут готовить после переговоров лидеров стран-участниц Нормандского формата. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

«"Красные линии" для любого государства – это территориальная целостность и защита прав граждан», – сказал он.

«Что касается закона [об особом статусе Донбасса] – действительно заканчивается его срок действия в конце этого года, и нам нужно будет вносить [в парламент] и принимать другой законопроект. Я думаю, очень многое будет зависеть от "нормандских" переговоров, и уже после этого будем двигаться», – заявил Разумков.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ назвали условия для того, чтобы встреча в Нормандском формате могла состояться в ноябре. В Берлине пока не знают, когда состоится встреча в Нормандском формате на высшем уровне, но уверяют, что подготовка к ней идет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факты ICTV»

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