Разумков ответил, когда появится законопроект об особом статусе Донбасса

Новый законопроект об особом статусе Донбасса будут готовить после переговоров лидеров стран-участниц Нормандского формата. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.
«"Красные линии" для любого государства – это территориальная целостность и защита прав граждан», – сказал он.
«Что касается закона [об особом статусе Донбасса] – действительно заканчивается его срок действия в конце этого года, и нам нужно будет вносить [в парламент] и принимать другой законопроект. Я думаю, очень многое будет зависеть от "нормандских" переговоров, и уже после этого будем двигаться», – заявил Разумков.
Ранее сообщалось, что в МИД РФ назвали условия для того, чтобы встреча в Нормандском формате могла состояться в ноябре. В Берлине пока не знают, когда состоится встреча в Нормандском формате на высшем уровне, но уверяют, что подготовка к ней идет.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факты ICTV»
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