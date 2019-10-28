Ощадбанк готов выезжать броневиками в «Л-ДНР» для выплат украинских пенсий, – эксперт

Ощадбанк готов выезжать броневиками в «Л-ДНР» для выплат украинских пенсий жителям неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, но есть проблема. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко.

«Наших граждан Украины, проживающих на контролируемых территориях, заставляют каждые 60 дней проходить верификацию для получения пенсий. Первое предложение – это увеличения срока верификации до полугода. Это в кратчайшие сроки уже решит проблему в плане не такого частого пересечения КПВВ для получения пенсий пенсионерам, проживающим на неподконтрольной территории», – сказал он.

«Я думаю, что в течение полугода уже будет разработан механизм – возможно, это будет Красный Крест [выплачивать украинские пенсии на неподконтрольной Украине территории Донбасса]. Ощадбанк готов выезжать броневиками в Донецк и Луганск для выплат пенсий, но проблема №1 – кто обеспечит гарантии безопасного пребывания наших работников государственного банка», – рассказал Горбенко.

Напомним, депутаты из Комитета по правам человека ВР прошли «маршрут мира» – 850 метров между мостом и КПВВ «Станица Луганская» и выяснили ряд проблемных вопросов, с которыми сталкиваются на этом участке ежедневно. Теперь нардепы ждут предложений от Министерства соцполитики Украины относительно улучшения ситуации с социальными выплатами и пенсиями переселенцев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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