«Каргилл. ***ец»: Ситуация в пунктах пропуска утром 28 октября

Сегодня утром, 28 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 27 октября линию разграничения через КПВВ пересекли 35 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8370 человек и 1030 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7270 человек и 1240 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7320 человек и 1530 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3000 человек и 810 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9360 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 225 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 25/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/50;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Zillaman»: «4:55. Горловка в сторону Украины, очередь до второго поворота, с левой стороны едут беременные-инвалиды. Машин очень много».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Жека: «4:59»: «"Каргилл", тоже все едут и едут беременные инвалиды»;

Александр: «5:55. "Каргилл". Пипец, льгота до моста, основная на мосту».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Unknown»: «4:46. Еленовка в сторону Волновахи очередь подходит почти за поворот»;

«Адепт»: «6:03. Еленовка из Донецка – уже за поворот»;

«Администратор»: «7:27. Еленовка – стою возле церкви, и за мной уже 15 машин»;

«Сила»: «8:41. Еленовка в сторону Украины до остановки льгота машин 50».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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