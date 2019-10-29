Закат в Донецке: Опубликованы новые кадры (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал день из жизни осеннего города.

В частности, дончанин побывал в утренние часы в районе ТРЦ «Золотое Кольцо» и ТЦ «Континент», проехался в донецкой маршрутке, прошел вблизи супермаркета «Обжора».

Также он прогулялся у стадиона «Донбасс Арена», в парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола, возле РСК «Олимпийский».

С берега реки Кальмиус он снял вид на вечерний город и «Донбасс Арену», а также запечатлел кадры заката.

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