Житель Луганска показал железнодорожный вокзал внутри (Фото)

Житель Луганска показал железнодорожный вокзал внутри (Фото)

08.11.19 07:54dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска опубликовал в соцсети кадры с железнодорожного вокзала.

Луганчанин показал пустые залы и коридоры, платформы – за время прогулки по вокзалу ему встретилось всего несколько человек, в том числе сотрудников вокзала.

На опубликованные кадры отреагировали местные жители:

  • Алекс: «Грустная картина»;
  • «Буржуй»: «Припять – и то лучше»;
  • Григорий: «Республика зацветает мхом».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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