Житель Луганска показал железнодорожный вокзал внутри (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска опубликовал в соцсети кадры с железнодорожного вокзала.
Луганчанин показал пустые залы и коридоры, платформы – за время прогулки по вокзалу ему встретилось всего несколько человек, в том числе сотрудников вокзала.
На опубликованные кадры отреагировали местные жители:
- Алекс: «Грустная картина»;
- «Буржуй»: «Припять – и то лучше»;
- Григорий: «Республика зацветает мхом».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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