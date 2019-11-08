Житель Луганска показал железнодорожный вокзал внутри (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска опубликовал в соцсети кадры с железнодорожного вокзала.

Луганчанин показал пустые залы и коридоры, платформы – за время прогулки по вокзалу ему встретилось всего несколько человек, в том числе сотрудников вокзала.

На опубликованные кадры отреагировали местные жители:

Алекс: «Грустная картина»;

«Буржуй»: «Припять – и то лучше»;

Григорий: «Республика зацветает мхом».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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