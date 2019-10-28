В Минске обсуждают открытие КПВВ в Счастье, – эксперт

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) обсуждается вопрос открытия автомобильного контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ) в Счастье (Луганская обл.). Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко.

«Что касается открытия КПВВ в городе Счастье – этот вопрос уже поднимался. Если взять автосообщение, которое сможет соединить контролируемую часть с городом Луганском, то это самый удобный проезд как для жителей Луганска, так и для жителей Луганской области», – отметил он.

«На минских переговорах этот вопрос уже поднимается, и, я надеюсь, что уже после ввода в эксплуатацию нового моста в Станице Луганской второй вопрос будет открытие КПВВ "Золотое" и сразу же параллельно будет обсуждаться открытие КПВВ в городе Счастье», – заявил Горбенко.

Как сообщалось ранее, народные депутаты из Комитета по правам человека Верховной Рады Украины рассмотрели возможность открытия дополнительного КПВВ в Счастье во время визита на Луганщину. Экс-глава Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий отметил, что на данный момент это невозможно, поскольку решение этого вопроса требует внесения изменений в Минские соглашения.

Напомним, депутаты из Комитета по правам человека ВР прошли «маршрут мира» – 850 метров между мостом и КПВВ «Станица Луганская» и выяснили ряд проблемных вопросов, с которыми сталкиваются люди на этом участке ежедневно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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