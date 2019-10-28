Сводка из зоны ООС за 27 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:
- неподалеку Березового – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- у Лебединского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку Водяного, что на Приазовье – из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершал обстрелы:
- вблизи Новолуганского – из минометов калибром 82 мм, противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов;
- у Золотого-4 (за пределами участка разведения) – из противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
- вблизи Травневого – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.
Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:
- у Золотого-4 (за пределами участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- вблизи Травневого – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.
В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 124 единицы. Обстрелам подверглись 8 населенных пунктов: Александровка на донецком направлении, Доломитное, Зайцево, поселок шахты имени Гагарина на горловском направлении, Дзержинское (после переименования – Азов, – ред.), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Куликово, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».
На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.
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