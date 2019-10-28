Сводка из зоны ООС за 27 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Березового – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

у Лебединского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Водяного, что на Приазовье – из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершал обстрелы:

вблизи Новолуганского – из минометов калибром 82 мм, противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов;

у Золотого-4 (за пределами участка разведения) – из противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

вблизи Травневого – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

у Золотого-4 (за пределами участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Травневого – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 124 единицы. Обстрелам подверглись 8 населенных пунктов: Александровка на донецком направлении, Доломитное, Зайцево, поселок шахты имени Гагарина на горловском направлении, Дзержинское (после переименования – Азов, – ред.), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Куликово, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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