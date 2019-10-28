Возвращение Донбасса: Офису президента надо приготовиться к долгому противостоянию

Офису президента надо приготовиться к долгому противостоянию с российской стороной по вопросу Донбасса и Крыма. Об этом «Донецким новостям» рассказала политический эксперт Светлана Кушнир.

По ее словам, «план А» – это подписанный в 2015 году от имени Украины Леонидом Кучмой так называемый «Минск-2». «А вот "планы Б" все время ищутся. Их искал президент Порошенко. Вариативность планов сейчас в приоритете и у президента Зеленского. Видно, что первые шаги по возвращению пленных моряков, украинских политзаключенных, даже "формула Штайнмайера" (будь она не ладна) – были восприняты новой украинской властью как быстрое прекращение войны», – рассказала Кушнир.

«Но мы же знаем, что Зеленский не очень опытен и искушен в дипломатическом противостоянии изощренному и хитрому Путину. Потому разведение войск и не случилось. Понятно же, что контроль над "Л-ДНР" осуществляется именно из Кремля. Нет ни одного дня, чтобы не было провокативных обстрелов. Да и раненых и убитых у нас за это время больше, чем за первые полгода», – добавила она.

Эксперт считает, что это буксование не по причине и вине украинской стороны сильно раздражает Зеленского. Кроме внешних противников, его инициативы наткнулись на сильнейшее сопротивление со стороны ветеранов АТО и ООС. «Президент опять с наскоку решил разрешить эту проблему – его вояж в Золотое и разговор с ветеранами (который не задался) – тому свидетельство», – объясняет Кушнир.

«Не знаю, кто так убедил Владимира Александровича, что встреча в Нормандском формате – решение всех проблем, но я скажу, что резкое введение в повестку дня в довесок к Донбассу вопроса аннексии Крыма – это отличный кульбит, которого россияне не ожидали», – отмечает эксперт.

По ее словам, теперь главное – убедить европейцев, что эта встреча срывается не украинской стороной, а российской, которая не хочет говорить на этой международной площадке про Крым и Донбасс вкупе. «Думаю, что Офису президента надо приготовиться к долгому противостоянию. Пока будет именно так», – подытоживает Кушнир.

С мнениями других экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «"План Б" Зеленского по Донбассу: Каков он – и есть ли вообще».

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