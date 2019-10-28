Пожар на Донетчине унес жизнь мужчины

В результате пожара в Бахмутском районе Донетчины погиб пожилой мужчина. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Государсвенной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в воскресенье, 27 октября, в 10:15 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Молодежной в с. Возрождение.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что пожар произошел в одноэтажном жилом доме.

«Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тело мужчины, 1953 года рождения, без признаков жизни. Спасатели локализовали пожар в 11:10 и ликвидировали в 11:35», – рассказали в пресс-службе.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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