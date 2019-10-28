Ждать ли переселенцам изменений ситуации с пенсиями и соцвыплатами

Народные депутаты Украины ждут предложений от Министерства соцполитики относительно улучшения ситуации с социальными выплатами и пенсиями переселенцев. Об этом сообщил советник секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса и член Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Максим Ткаченко.

«На заседании Комитета [Верховной Рады Украины по правам человека] в Краматорске поднимался этот вопрос. Был заместитель министра соцполитики. Мы очень внимательно слушали его выступление, и после его выступления задали очень много вопросов», – сказал он.

«Мы договорились с заместителем министра [соцполитики], что на следующее заседание нашего комитета в городе Киеве, после нашего возвращения из Донбасса, они дадут ответы на все вопросы – это и пенсионные выплаты, и сроки верификации, и повышение соцвыплат. На все эти вопросы они дадут свои предложения нам, как комитету, который также за это отвечает. Мы – не главный комитет по этому вопросу», – сообщил Ткаченко.

Как заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко, вопрос увеличения адресной помощи переселенцам находится на контроле народных депутатов и сейчас обсуждается с Министерством социальной политики в плане повышения таких выплат.

Напомним, депутаты из Комитета по правам человека ВР прошли «маршрут мира» – 850 метров между мостом и КПВВ «Станица Луганская» и выяснили ряд проблемных вопрос, с которыми сталкиваются на этом участке ежедневно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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