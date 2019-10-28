В Краматорске проверяют информацию о минировании бизнес-центра

В Краматорске полиция проверяет информацию о минировании «БЦ Краматорск». Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

«Полицейские Краматорска получили сообщение об угрозе взрыва в местном бизнес-центре. На месте работает следственно-оперативная группа. Периметр оцеплен, сотрудники полиции обеспечивают охрану потенциально опасного района. Обстоятельства происшествия устанавливаются», – рассказали в полиции.

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