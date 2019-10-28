В Золотое к ветеранам-добровольцам прибыли вооруженные полицейские (Фото)

В Золотое-4 (Луганская обл.) к ветеранам-добровольцам прибыли полицейские с автоматами. Никаких конфликтных ситуаций не возникало. Об этом сообщает «LB.ua».

К бойцам «Национального корпуса», которые находятся в Золотом-4, правоохранители прибыли сегодня, 28 октября, утром.

Добровольцы рассказали, что им стало известно, что полиция собирается их «выселить» из населенного пункта. Официально о таких мерах не сообщалось.

Прибывшие полицейские (около 20 человек) не предпринимали никаких силовых действий в отношении добровольцев. Они рассказали, что прибыли проверить автомобиль журналистов, который находился близко к линии разграничения. После осмотра полицейские отъехали от места дислокации «Нацкорпуса».

Ранее сообщалось, что ветераны-добровольцы АТО, находящихся в Золотом-4, вывезли свое оружие.

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