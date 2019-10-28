На блокпостах вблизи Мариуполя задержали три угнанных автомобиля

На блокпостах вблизи Мариуполя за минувшую неделю задержали три угнанных автомобиля. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что один из угнанных автомобилей был выявлен вблизи поселка Сартана. «Во время несения службы на блокпосту, расположенном недалеко от поселка Сартана, был остановлен гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля Opel Vivaro. Факт угона транспортного средства подтвердился при проверке документов по базе данных комплекса "Рубеж"», – говорится в сообщении.

«Тот же блокпост хотел пересечь водитель на автомобиле Daewoo Nubira, который тоже был внесен в базу данных комплекса "Рубеж" и находился в розыске. Еще один легковой автомобиль был остановлен в окрестностях города Мариуполя – Mazda A6 с польской регистрацией, который, по данным комплекса "Рубеж", находился в розыске», – сообщили в пресс-центре ООС.

На месте событий работали следственно-оперативные группы Национальной полиции. В штабе ООС добавили, что вскоре автомобили будут возвращены законным владельцам.

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