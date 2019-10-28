На Луганщине иномарка сбила женщину с двумя малолетними детьми

На Луганщине иномарка сбил женщину с двумя малолетними детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, ДТП произошло 24 октября в с. Малорязанцево, расположенном в Попаснянском районе области.

«Пожилой мужчина, находясь за рулем автомобиля Audi 100, не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где совершил наезд на детскую коляску, с которым на обочине дороги во встречном направлении двигалась местная жительница. В результате ДТП 3-летний мальчик получил телесные повреждения, от которых скончался в карете скорой медицинской помощи. Кроме того, телесные повреждения получили 2-летний мальчик и мать обоих детей», – говорится в сообщении.

Водитель задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего). По факту ДТП продолжаются следственные действия.

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