В Украине задержали на взятке чиновника регионального отделения Фонда госимущества

Генеральной прокуратурой Украины совместно с ГБР и СБУ во время расследования уголовного производства по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины, разоблачен и задержан начальник одного из отделов регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Харьковской, Донецкой и Луганской областям. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

По версии следствия, чиновник требовал и получил от директора одного из государственных предприятий неправомерную выгоду в сумме 30 тыс. долл. «за содействие в согласовании документов по распаевыванию земель указанного предприятия, а также в продлении контракта относительно дальнейшего пребывания последнего в должности директора».

Также сообщается, что во время обыска в домовладении чиновника обнаружены и изъяты денежные средства на сумму более полумиллиона долларов.

«Чиновника задержали сразу после получения неправомерной выгоды 30 тыс. долл. США и ему сообщено о подозрении», – отметили в пресс-службе.

В Генпрокуратуре также напомнили, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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