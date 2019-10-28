«Формула Штайнмайера» выполняет очень важную роль в мире, – эксперт

«Формула Штайнмайера» выполняет очень важную роль в мире в плане международных отношений и урегулирования вооруженных конфликтов. Об этом заявил политолог Виктор Небоженко.
«"Формула Штайнмайера" выполняет очень важную роль в мире. У нас сейчас чудовищный кризис международных регуляторов – ООН не действует, Совет национальной безопасности ООН не действует, ЮНЕСКО не действует, Международная организация труда не действует, Международная организация торговли не действует, крупнейшие договора между Европой и США, и между США и Азией уничтожены. В мире нет регуляторов», – отмечает он.
«Большие страны на примере крови и страданий маленьких стран ищут этот короткий механизм – не международный инстанциональный, не замену ООН. "Формула Штайнмайера" – это некий подход, который будет использоваться везде», – продолжил Небоженко.
По его мнению, «формула Штайнмайера» может быть применена не только в Украине, но и в Сирии, и в других странах для урегулирования вооруженных конфликтов. «Мы можем уже говорить и о сирийской "формуле Штайнмайера"», – уверен политолог.
«"Формула Штайнмайера" – не что иное, как временный международный регулятор, который будет применяться во всех конфликтах – в Северной Корее, в Афганистане, в Украине и в Сирии. Пока на этих территориях. вот почему так важно было показать путину, Трампу и Зеленскому, что это возможно в Украине. Это такой короткий регулятор, потому что крупные международные институты не действуют», – считает эксперт.
Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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