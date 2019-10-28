Эксперт рассказал о трех сценариях развития ситуации на Донбассе

На сегодня есть три сценария дальнейшего развития ситуации на Донбассе. Об этом «Донецким новостям» рассказал эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев.

По его словам, на сегодняшний день существует только три сценария дальнейшего развития или урегулирования конфликта на Донбассе. Первый – продвижение по пути выполнения Минских соглашений с перспективой «застрять на середине», так как России невыгодно их полное выполнение. «Для реализации этого сценария нужно развести войска под Петровским и Золотым, провести встречу в Нормандском формате, и принять соответствующие законы (об особом статусе, выборах и т. п.)», – объясняет эксперт.

По словам Богатырева, второй сценарий – заморозка конфликта. «Именно это и может быть "планом Б", о котором так много говорят в последнее время. Под этим сценарием подразумевается разведение войск на всей протяженности линии фронта, установление полного и безоговорочного режима прекращения огня, и, возможно, – снятие экономической блокады», – говорит эксперт.

«Как мы видим, для реализации этого сценария также необходимо исполнение хотя бы двух пунктов Минских соглашений (о прекращении огня и разведении войск, без которого оно невозможно)», – добавляет он.

Третий сценарий – оставить все как есть. «Он сопряжен с неизбежными рейтинговыми потерями для Зеленского, избиравшегося как президент мира, а не войны. Если в Офисе президента выберут вариант полного отказа от выполнения Минских соглашений, это будет означать, что все останется как есть и вялотекущая война продолжится», – считает Богатырев.

С мнениями других экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «"План Б" Зеленского по Донбассу: Каков он – и есть ли вообще».

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