В Донецке на выходных сбили двух пешеходов

В неподконтрольном украинским властям Донецке в субботу, 26 октября, произошло два ДТП, в которых пострадали пешеходы. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что одно из ДТП случилось в 18:30 в Ворошиловском районе Донецка. «20-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz совершил наезд на 39-летнюю женщину-пешехода, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий для пешеходов красный сигнал светофора. В результате ДТП женщина была травмирована», – говорится в сообщении.

«В Киевском районе Донецка водитель неустановленного автомобиля на пл. Привокзальная совершил наезд на 60-летнего пешехода, который стоял у края проезжей части. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, водитель с места происшествия скрылся. Принятыми мерами розыска в течение суток сотрудники ГАИ Донецка установили автомобиль Toyota Auris и 34-летнего водителя, причастного к совершению ДТП», – заявили в «МВД ДНР».

В «полиции» также сообщили, что за минувшие выходные в «ДНР» произошло 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек, и 14 ДТП без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения.

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