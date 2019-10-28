Начинаем восстановление Донбасса: Сивохо рассказал о ситуации в Жованке (Фото)

Украинские власти занялись вопросом оказания помощи жителям прифронтового Донбасса. Об этом на своей странице в Facebook заявил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо, посетивший прифронтовой поселок Зайцево (Донецкая обл.).

«Жованка, пгт Зайцево – линия разграничения. Многие семьи оказались по разные стороны баррикад. Родители-пенсионеры живут в 300 метрах от детей и внуков, но встретиться они могут только преодолев два блокпоста. ️Жованка – "красная зона". 126 семей. 7 детей – трое дошкольного возраста. Оторванные от цивилизации. Взрослые без работы. Детей в школу возит машина военно-гражданской администрации. Военные 2 раза в неделю привозят сюда хлеб. И все это по дороге, которой нет. Годами люди были брошенными и ненужными власти», – написал он.

«"Во всех домах текут крыши. Потолки падают... Помогите нам!", – такими словами 13 июля 2019 года жители обратились к президенту. Сегодня (27 октября, – прим. ред.) мы с командой приехали с первой партией кровельных материалов. Это для первоочередного ремонта крыш. Дома здесь сильно пострадали от обстрелов. Начинаем восстановление Донбасса. Это только первый шаг помощи людям, живущим в "красной зоне" на линии фронта. Дальше – больше!», – уверяет Сивохо.

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