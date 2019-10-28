Очереди, обыски, грабеж: В «ДНР» обсуждают «республиканские» КПП

На КПП «ДНР» в сторону подконтрольных украинским властям территорий продолжают скапливаться огромные очереди. Отношением со стороны незаконных вооруженных формирований, неблагоустроенными КПП и длительным ожиданием в очередях возмущены местные жители.

«Блокпосты ДНР продолжают "повышать" авторитет республики в глазах ее жителей. Огромные очереди на всех КПП в сторону Украины. Именно на блокпостах полностью открывается истинное отношение руководителей к народу, а не в Кремле или еще где-либо. На блокпостах ДНР не обсуждают политику Кремля, США, никому не интересны Сирия и Львов. На блокпостах вспоминают "незлим тихим словом" именно власти ДНР, которые не предпринимают никаких шагов в сторону облегчения пересечения блокпостов. И никого более», – пишет автор поста.

«Новый КПП "Еленовка" – яркий пример. Да, построили, красиво. Можете наслаждаться видом нового блокпоста все 5 часов (в лучшем случае), стоя в очереди. И кивать в сторону пенсионеров, которые посещают Украину, не стоит, они выживают – как могут», – добавляет он.

Слова автора поддерживают многие люди:

Андрей: «Задолбали, лучше б их убрали. На украинском 5-20 минут, и к тебе относятся, как к человеку, а на ДНРовском – 3-6 часов, и отношение нечеловеческое... Издевательство... Очереди по 7 часов, обыски, сдирание отпечатков, грабеж продуктов. Доведение до инфарктов и инсультов. Не пропущенные подростки на ВНО весной... Раньше с "Южного" до Мариуполя можно было за час доехать без всех издевательств»;

Татьяна: «100%! И выкачка денег к тому же – со своих же! А сами блокпосты? Украинские хоть оборудованные стали, а ДНР – просто жесть, очереди на солнцепеке, туалеты – просто жесть. Эти обыски конечно, вываливание вещей с чемоданов на траву. А все происходит так, потому что сверху поощряют этот беспредел… И рука руку моет. На этом хорошо зарабатывают перевозчики, которые не стоят по 7 часов»;

Василий: «Это позор ДНР. Их надо всем составом на зону отправить»;

Натали: «Все для людей, это они воспитывают в нас стойкость и патриотизм, особенно был прикол: у старика отбирают рыбу, и таможенник говорит, что продукт животноводства провозить нельзя. А корм кошачий – разносчик гриппа»;

Илья: «КПП ДНР – вот где настоящая диверсия против народа».

Также жители неподконтрольной Донетчины обсуждают, кто именно едет на подконтрольную территорию:

«Sukaс»: «Крутые в ДНР пенсионеры – все на тачках»;

Андрей: «То, в основном, перевозы – те, у кого есть связи в МГБ, чтобы заниматься перевозками. В каждой машине по 3-6 пассажиров. Пенсионеров там где-то 40% – половина. Остальные – на заработки едут, а иногда – просто отдохнуть от комендантской республики».

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