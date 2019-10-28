В Славянске «минировали» автомобиль у здания СБУ (Фото)

Сообщение о минировании автомобиля у здания СБУ в Славянске не подтвердилось. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщение о минировании поступило на электронный адрес Славянского отдела полиции около 9 утра. Для проверки полученной информации на место происшествия выехали сотрудники полиции, которые оцепили здание.

«На место была вызвана Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, взрывотехническая служба, кинологи и другие экстренные службы. После тщательного обследования здания и прилегающей территории подозрительных и взрывчатых предметов обнаружено не было», – рассказали в полиции.

Фото: пресс-служба полиции Славянска

В пресс-службе отметили, что только за два месяца это четвертое сообщение о минировании – объектами «розыгрыша» стали городской совет, развлекательный центры, больницы и сейчас – здание СБУ. Ни одно сообщение не подтвердилось.

Правоохранители также обращают внимание граждан на ответственность за ложные вызовы не только полиции, но и пожарно-спасательной службы, «скорой медицинской помощи» или иных аварийных служб:

согласно статье 259 Уголовного кодекса Украины, заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, – наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершенное повторно, – наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

нарушение статьи 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Заведомо ложный вызов специальных служб» влечет наложение штрафа от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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