Количество переселенцев из Донбасса продолжает расти

В Украине по состоянию на сегодня, 28 октября, учтены 1 млн 415 тыс. 575 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 21 октября в Украине были учтены 1 млн 413 тыс. 649 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 1926 человек.

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Предыдущие статданные о числе ВПЛ: