В «ДНР»: Рецидивист принес в кафе гранату

В неподконтрольном украинским властям Харцызске (Донецкая обл.) задержали ранее судимого местного жителя, который принес гранату в одно из питейных заведений города. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что рецидивист неделю назад вернулся из мест лишения свободы.

«Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вытащил из кармана взрывоопасный предмет и положил его на барную стойку. Позже мужчина пояснил, что просто пытался достать кошелек, чтобы рассчитаться за купленную алкогольную продукцию», – говорится в сообщении.

Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. (31,5 тыс. грн по курсу местного банка на 28.10.2019).

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