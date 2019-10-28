В «ЛНР»: Водитель мопеда сбил ребенка на велосипеде

В неподконтрольном украинским властям Миусинске (Луганская обл.) в воскресенье, 27 октября, произошло смертельное ДТП. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«В районе дома, расположенного на ул. Переверзева г. Миусинска, гражданин 1954 года рождения, управляя мопедом "Зондер", совершил наезд на велосипедиста, несовершеннолетнего гражданина 2007 года рождения. От полученных травм водитель мопеда скончался на месте. Велосипедист госпитализирован», – сказано в сообщении.

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