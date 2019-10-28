Более 22 тыс. мирных жителей Донбасса получат помощь Рината Ахметова в ноябре (График выдачи)

В ноябре бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 24 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат 22 026 человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
«Бригада мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного Штаба, привезет помощь в Волновахский, Ясиноватский, Торецкий, Бахмутский, Марьинский, Новоайдарский и Станично-Луганский районы. Кроме того, стационарные пункты выдачи будут работать 7, 12 и 15 ноября в Станице Луганской, 15 и 18 ноября – в Новгородском, 15 ноября – в Передельском», – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.
Социологическое исследование Киевского международного института социологии в июне-июле этого года показало, что население востока страны продолжает нуждаться в помощи. Как считают 65% украинцев, жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы. Деятельность Фонда Рината Ахметова положительно оценивают свыше 90% жителей Донбасса.
График выдачи в ноябре
Дата приезда
Город, район (Донецкая область)
Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача
Адрес выдачи
05.11.2019
Волновахский р-н
Андреевка, Дружное, Бахчевик, Обильное
Бахчевик, Центральная 5; Андреевка, Мира 1
07.11.2019
Торецкий Г/С
Железное, Южное
Железное, ул. Пионеров 14; Южный, ул. Чернышевского, у здания магазина
08.11.2019
Щербиновка, Петровка
Щербиновка, ул. Вишневая 33 а
11.11.2019
Ясиноватский р-н
Александрополь, Верхнеторецкое, Новобахмутовка
Александрополь, ул. Донецкая; Верхнеторецкое, ул.Парковая 4; Новобахмутовка, ул. Школьная 2
14-15.11.2019
Бахмутский р-н
Мироновский
Мироновский, ул. Мира 14
19.11.2019
Волновахский р-н
Гнутово, Павлополь, Пищевик, Черненко
Гнутово, ул. Центральная 25; Павлополь, ул. Сивухина 77; Пищевик, ул. Армейская 1; Черненко, ул. Дачная,14
21-22.11.2019
Новоайдарский р-н, Станично-Луганский р-н
Трехизбенка, Петропавловка
Трехизбенка, ул. Щорса 1; Пертопавловка, ул. Мира 80
26-27.11.2019
Марьинский р-н
Красногоровка
ул. Ломоносова, 18
29.11.2019
Бахмутский р-н
Зайцево 2 (Бахмутка, Пески 2), Жованка, Майорск, Курдюмовка
Бахмутка, Центральная; Жованка, ул. Мануильского 68; Майорск, ул. Кольцова 7/1; Курдюмовка, ж/д станция
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