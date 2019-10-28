В Кремле прокомментировали поездку Зеленского на Донбасс

В России следили за поездкой президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс, связанной с ситуацией с разведением сил и средств в Золотом (Луганская обл.) и Петровском (Донецкая обл.). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы следили с большим вниманием. Некоторые диалоги [между украинским президентом и представителями добровольческих батальонов], которые имели место, высветили во весь рост проблемы, которые есть и показали первоисточник этих проблем», – сказал Песков.

«Мы надеемся, что по мере того, как президент Украины заставит такие подразделения выполнять собственные приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению [сил и средств на Донбассе], что является важной составной частью подготовки к проведению саммита [в Нормандском формате]», – заявил пресс-секретарь президента России.

Как сообщалось ранее, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл пообщаться с воинами-добровольцами, которые находятся на позициях в поселке Золотое (Луганская область.). 27 октября заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил, что по результатам встречи ветеранов с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией ветераны-добровольцы АТО, находящихся в Золотом-4, вывезли свое оружие.

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