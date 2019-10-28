Это опасный прецедент: Разумков о ситуации в ПАСЕ

Возвращение российской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) является опасным прецедентом для этой организации. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает «Укринформ».

«Мы понимаем, что это важная организация. Мы конструктивно настроены на сотрудничество. Но есть вещи, которые, на мой взгляд, не соответствуют базовым ценностям, которые были заложены при основании Совета Европы», – сказал он.

«Мы хорошо понимаем, что делегация Российской Федерации была возвращена в ПАСЕ без выполнения ни одного из требований, указанных в резолюциях ПАСЕ по российской агрессии против Украины. Это подрывает принципы существования Совета Европы», – продолжил Разумков.

По его мнению, позицию украинской делегации, которая сейчас не участвует в заседаниях ПАСЕ, разделяют многие участники этой организации.

«Это очень неприятный и опасный прецедент. Сейчас, когда происходит аннексия Крыма и российская агрессия на востоке Украины, вопрос заключается в том, что подрываются базовые принципы существования самого Совета Европы. И последствия этого могут быть катастрофическими – не только для Совета Европы как организации, но и для демократии в Европе. Посмотрим, как будут развиваться события. На эти вопросы также будет отвечать и украинский парламент, и украинское общество. И это будет позиция государства», – прокомментировал глава Верховной Рады.

Напомним, ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы. После решения отменить механизм санкций и вернуть Россию в организацию, украинская делегация приняла решение прекратить свое участие в ПАСЕ. Также сообщалось, что в Европарламенте 9-го созыва создали неформальную группу «друзей европейской Украины». Ее учредительное заседание состоялось 24 сентября в Брюсселе.

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