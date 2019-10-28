Президентский «план Б» по Донбассу может касаться выхода из Минских договоренностей, – политконсультант

«План Б» по урегулированию ситуации на Донбассе может подразумевать выход из Минских договоренностей. Об этом «Донецким новостям» рассказал политический консультант Ярослав Божко.
«Во многом "план Б" Зеленского может касаться выхода из Минских договоренностей вследствие их недейственности в разрешении конфликта», – отметил Божко.
По его словам, в свое время такую позицию, еще до появления партии «Слуга народа», отстаивал нынешний топ-спикер власти по внешним вопросам, дипломат Богдан Яременко. «В то же время, реальное урегулирование зависит только от международного сообщества и готовности идти на это со стороны РФ. Соответствующие переговоры могут вестись (что очевидно) только в Нормандском формате. Для создания нового нет должного внимания мирового сообщества к конфликту», – считает политический консультант.
По словам Божко, может быть реанимирована также идея введения миротворцев, однако для ее реализации не хватает готовности мировых топ-игроков. «Напомню, что эта идея активно поддерживалась в последние месяцы президентства Порошенко, в том числе озвучивалась как рабочая бывшим спецпредом Госдепа США по Украине Куртом Волкером», – сказал он.
С мнениями других экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «"План Б" Зеленского по Донбассу: Каков он – и есть ли вообще».
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