Народные депутаты Украины направились на экономический форум в Мариуполь

В Мариуполе (Донецкая обл.) с 29 по 30 октября представительство Верховной Рады примет участие в инвестиционном форуме, посвященном вопросам реинтеграции Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 октября, в ходе Согласительного совета заявил глава парламента Дмитрий Разумков.
«Завтра и послезавтра в Мариуполе будет инвестиционный форум. Туда в командировку направились и народные депутаты, и представители наших комитетов. Я думаю, что представительство Верховной Рады будет более чем весомым», – сказал он.
«Это важное событие. Это одно из первых событий, связанных с реальной реинтеграцией, в первую очередь, в экономическом плане, тех территорий, которые расположены в непосредственной близости к временно оккупированным и к линии фронта. Я надеюсь, что и Кабинету министров, и инициатору этого процесса – президенту удастся привлечь инвестиции на те территории, которые находятся близко к линии фронта, и создать условия, которые смогут показать настоящий прорыв в этом направлении», – заявил Разумков.
Как сообщалось ранее, 29 октября в Мариуполе начнется форум RE: think. Invest in Ukraine. Его посетят более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций. Впервые представители ЕБРР, IFC, Всемирного банка и Европейского инвестиционного фонда выступят на одной сцене с президентом Украины, премьер-министром и украинскими профильными министрами.
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