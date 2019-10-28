Власти Луганщины намерены превратить область в «огромную стройплощадку»

Сегодня, 28 октября, председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай встретился с руководителями структурных подразделений облгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В формате видеосвязи к мероприятию присоединились руководители районов области.

«Моя политика – это развитие экономики области», – отметил Сергей Гайдай, обращаясь к участникам встречи.

Глава области также сообщил, что военно-гражданская администрация является действенным механизмом, где должны приниматься важные решения, за которые нужно отвечать. «Луганщина – это очень сложный регион. По моему мнению, самый тяжелый в Украине. Так сложилось, что в области есть недостаток средств на реализацию проектов развития. Я уверен, что благодаря сотрудничеству с президентом Украины Владимиром Зеленским акценты в восстановлении области будут изменены», – сказал он.

Кроме того, Гайдай сообщил, что у него есть договоренности с украинскими бизнесменами, готовыми инвестировать в развитие Украины и Луганщины. «Буду делать все возможное, чтобы в следующем году Луганская область стала огромной строительной площадкой», – подытожил губернатор.

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