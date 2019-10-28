Донетчина: Жители села на линии разграничения пожаловались на проблемы премьер-министру и главе МинВВОТ

Сегодня, 28 октября, село Николаевку (Волновахский р-н, Донецкая обл.) посетили премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ) Оксана Коляда. Об этом министр сообщила на своей странице в Facebook.

«Были с премьером в Николаевке Волновахского района вблизи линии разграничения. Самый больной вопрос – невозможность использовать сотни гектаров земли. Первая проблема: часть земель заминирована, на другой части – построены фортификационные сооружения, еще часть – в серой зоне. Люди продолжают платить за эти земли налоги», – написала она.

Также, по словам Коляды, людей волнуют вопросы диагностики туберкулеза, медицинского обеспечения, а именно нехватки педиатров, семейных врачей.

Остро стоит вопрос дорог, а именно проблемы сообщения между небольшими селами, хуторами с районным центром.

«Аккумулируем проблематику. Думаю, первые задания Алексей Гончарук поставит уже на вечернем заседании правительства в Мариуполе», – резюмировала Оксана Коляда.

Напомним, в Мариуполе с 29 по 30 октября представительство Верховной Рады примет участие в инвестиционном форуме, посвященном вопросам реинтеграции Донбасса. Туда в командировку направились и народные депутаты, и представители комитетов.

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