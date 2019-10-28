В Украине проработают новый механизм относительно пересечения КПВВ детьми, – Коляда

В Украине проработают новый механизм относительно пересечения детьми контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Об этом сегодня, 28 октября, сообщила глава Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ) Оксана Коляда на своей странице в Facebook.

Так, сегодня она вместе с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком посетили КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.), где осмотрели работу пункта. «Быстрая работа, отсутствие очередей и неудобств – то, что увидела сегодня на КПВВ в Новотроицком. Поговорили с людьми, которые ехали из оккупированной территории. Говорят, все работает хорошо», – написала министр.

Также, по словам главы МинВВОТ, обсудили с пограничниками важность отсрочки нормы относительно пересечения КПВВ детьми по заграничным паспортам. «У нас есть месяц на отработку нового механизма», – отметила Коляда.

Напомним, 16 октября правительство приняло решение отложить вступление в действие постановления «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий» на 30 дней – до 28 ноября этого года.

Как сообщалось ранее, 17 июля Кабинет министров Украины принял Постановление № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров с таких территорий». В него включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров (ранее был перечень только разрешенных товаров, который был не полным).

Также, согласно Порядка, дети, которые не достигли 14-летнего возраста, смогут проезжать через украинские контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на неподконтрольную территорию только по загранпаспорту или справке о том, что документы на получение загранпаспорта поданы. Выезжать с неподконтрольной территории они смогут и по свидетельству о рождении в случае, если они не успели оформить загранпаспорт. С 14 лет линию разграничения в оба направления можно пересекать, в том числе, по внутреннему паспорту гражданина Украины.

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