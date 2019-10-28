Выездное заседание Комитета ВРУ по правам человека на Донбассе: Стало известно, какие приняты решения

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий по итогам 5-дневного выездного заседания на Донбассе принял ряд важных решений по водоснабжению, пенсионному, медицинскому обеспечению, земельным вопросам и созданию новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Об этом сегодня, 28 октября, сообщил глава Комитета народный депутат Украины Дмитрий Лубинец во время заседания согласительного совета парламента, передает пресс-служба ведомства.

«В выездном заседании участвовали 10-11 членов Комитета (в зависимости от места пребывания), имелся кворум. Также Комитет привлек к работе местные власти, представителей правительства и общественность. к нам присоединились и нардепы из других комитетов», – заявил он.

Лубинец рассказал, что члены Комитета по правам человека посетили Мариуполь, Широкино, Волноваху, Красногоровку и Счастье, побывали на КПВВ «Новотроицкое» и «Станица Луганская». Непосредственно общались с жителями прифронтовой зоны.

«Во время заседаний в Краматорске и Северодонецке приняли ряд важных решений, касающихся водоснабжения, урегулирования проблем, связанных с невозможностью использования земель, на которых построены фортификационные сооружения, упрощения регистрации актов гражданского состояния, создания условий пересечения линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская", открытия новых пунктов пропуска, пенсионного и медицинского обеспечения украинских граждан на Донбассе», – сообщил Лубинец.

Также он обратился к главе ВРУ Дмитрию Разумкову, чтобы он задействовал парламентские механизмы для выполнения обязательств государства перед жителями Донецкой и Луганской областей.

«Также Дмитрий Лубинец выразил представительнице правительства в парламенте Ирине Верещук просьбу сформировать позицию Кабинета министров о необходимости создания Офиса профильного вице-премьера, который бы эффективно осуществлял координацию между профильными министерствами. Дмитрий Разумков, в свою очередь, также поручил ей взять под контроль вопрос обязательного привлечения народных депутатов к работе, которая происходит на базе Кабмина и касается вопросов реинтеграции Донбасса», – подытожили в пресс-службе.

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