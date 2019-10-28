Обстреливал ВСУ в Счастье: Задержан участник НВФ «ЛНР» (Фото)

Контрразведка задержала в Луганской области участника незаконных вооруженных формирований «ЛНР», который принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных. об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Житель Луганска присоединился к незаконным вооруженным формированиям из корыстных побуждений летом 2015 года. После обучения на полигоне он был зачислен в "гаубично-артиллерийский дивизион". Боевик участвовал в обстрелах позиций ВСУ и жилых массивов города Счастье. Впоследствии злоумышленник разочаровался размером "денежного содержания" и оставил незаконное вооруженное формирование», – говорится в сообщении.

«Он перебрался на контролируемую государством территорию Луганской области, где скрывался от украинского правосудия у родственников. Контрразведчики спецслужбы установили местонахождение бывшего боевика и задержали его. Сейчас в рамках открытого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины», – проинформировали в СБУ.

Фото: пресс-центр СБУ

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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