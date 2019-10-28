В Краматорске создают арт-инсталляцию (Фото)

В Краматорске украинский художник Дима Фатум в рамках проекта «You are east» создает арт-инсталляцию. Об этом сегодня, 28 октября, сообщил местный фотограф Артем Гетьман на своей странице в Facebook.

По его словам, новый арт-объект появится у входа в парк Юбилейный (возле пересечения улиц Парковая и Академическая).

Как сообщалось ранее, в Краматорске художники продолжают работы по созданию муралов в рамках проекта «You are east».

Напомним, в Краматорске начались масштабные работы по созданию муралов в рамках проекта «You are east». Первый готовый мурал – работа итальянского художника Фабио Петани (Fabio Petani) под названием «Missae Ferrum» (Чугун и лотос). Второй – работа французского художника Алексиса Стефенса (Alexis Bust Stephens) под названием «Освободи свои эмоции». Третий – на экологическую тематику от испанского художника Давида Эстебана (David Esteban).

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