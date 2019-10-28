В соцсети показали огромные очереди на «республиканских» КПП под Горловкой и в Еленовке (Фото)

В неподконтрольных украинским властям Еленовке и Горловке (Донецкая обл.) перед КПП «ДНР» сегодня, 28 октября, собрались огромные автомобильные очереди. Фото опубликовали в соцсети очевидцы.

Очевидец Алекс показал, как выглядит очередь перед КПП «ДНР» в сторону подконтрольной украинским властям территории:

«Еленовка – жесть», – прокомментировал он.

Подобным образом дела обстоят и на КПП под Горловкой. Фото опубликовал очевидец Александр:

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