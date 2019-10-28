«Каргилл. Заняли вчера в 16:00, проехали только что»: Ситуация в пунктах пропуска днем 28 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 28 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Толян: «11:46. В Горловке в Украину очень много»;

«Лорд»: «12:17. В Горловке в сторону Украины почти полная сетка пеших»;

Валерия: «13:46. Итог поездки сегодня (едем третий день). Горловка за 9 часов льготная очередь (беременная), Украина 5-10 минут. Едут одни перевозчики, которые до "нуля". В Горловке пеших много в обе стороны»;

Nastia: «13:55. Майорск. Пешая в Украину просто жесть, двигаемся раз в 30-40 минут. Из Украины тоже много людей. Стою с 12:30 и даже до середины сетки не дошли».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Дмитрий: «11:26. "Каргилл". В сторону Украины машины на мосту, льготка с моста»;

Дмитрий: «12:10. Уехал с "Каргилла" с льготки. В Еленовке стою 2-м в льготке в сторону Украины. Основная до церкви»;

Марина: «13:34. "Каргилл", заняли вчера в 16:00, проехали только что»;

Anatolii: «14:26. "Каргилл" из Донецка. Основная до на мосту, льготы до моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Адепт»: «10:46. Еленовка. Очередь за поворотом, движение вялое»;

Олег: «11:45. В Еленовке в сторону Донецка очереди почти нет. В сторону Украины до церкви»;

Андрей: «12:36. В Еленовке очередь уже приближается к церкви»;

«Ljahenzio»: «13:00. Еленовка в Донецк 25 машин»;

Nik: «13:50. Еленовка на выезд движение нормальное, 5-7 машин каждые 6-10 минут. В 12:45 стал в конце очереди чуть ниже остановки, сейчас протянул за 1-й туалет»;

Светлана: «14:13. Еленовка в Украину. Машин 50-60 до полиции, движение хорошее. Если кому-то нужно, есть шансы проехать. Льготы очень мало (практически нет). Муж приехал в 12:00, стоял напротив остановки, за церковью. Сейчас уже где то 20 перед блокпостом».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «11:35. Гнутово в Мариуполь - 27 машин основная, 2 льготы на данный момент»;

Юлия: «11:44. В Октябре 15 машин»;

Sergey: «13:34. Гнутово в Мариуполь ни-ко-го».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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