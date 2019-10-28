Энергетики ДТЭК Донецкие электросети восстановили линию электропередач в Марьинском районе

Энергетики ДТЭК Донецкие электросети за 5 часов восстановили воздушную линию 6 кВ около Марьинки, поврежденную в результате очередного обстрела. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Теперь жители 60 домов поселка Победа с электроснабжением. Энергетики заменили провод на трех пролетах линии 6 кВ и поврежденный изолятор. Это уже второе восстановление в Марьинском районе по боевым с начала года», – отметили в пресс-службе.

Бригада Марьинского РЭС провела аварийно-восстановительные работы с соблюдением всех требований безопасности. Ход работ контролировали представители Совместного центра контроля и координации по вопросам прекращения огня, мониторинговой миссии ОБСЕ, военные, саперы.

Как сообщалось ранее, с момента начала боевых действий на Донбассе и по октябрь 2019 года ДТЭК Донецкие электросети восстановил электроснабжение на подстанциях и линиях электропередач 16 180 раз.

ДТЭК Донецкие электросети обеспечивает электроснабжением всех жителей на контролируемой территории Донецкой области, 1565 бюджетных организаций, в том числе – детские сады, школы, больницы, интернаты, силовые структуры, военные части и контрольно-пропускные пункты. Также компания распределяет электроэнергию для 200 коммунальных предприятий, 37 предприятий, обеспечивающих водотеплоснабжение, 200 подразделений телерадиокоммуникационных компаний Донецкой области (Укртелеком, Киевстар, Водафон, Лайфселл). В прифронтовой зоне находятся такие крупные промышленные объекты, как Авдеевский коксохимический завод, Красногоровский огнеупорный комбинат, Мироновская ТЭС, очистные сооружения, Донецкая фильтровальная станция.

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