В Луганской области арестовали мужчину, угрожавшему детям ножом

На Луганщине взят под стражу без права внесения залога 42-летний житель Старобельского района, который угрожал детям ножом. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Старобельским районным судом Луганской области удовлетворено ходатайство следователя, согласованного с прокурором Старобельской местной прокуратуры, и применена к 42-летнему жителю села Малохатка Старобельского района, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал детям расправой, мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, без права внесения залога», – говорится в сообщении.

Так, согласно материалам следствия, 23 октября этого года, около 17:00, ранее судимый мужчина, грубо нарушая порядок, с ножом в руках, запугивал несовершеннолетних детей, пытаясь нанести им травмы.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений).

Отмечается, что правоохранительные органы задержали злоумышленника сразу после преступления и сообщили ему о подозрении.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Санкция ч. 4 ст. 296 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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