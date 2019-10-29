Новый закон об особом статусе Донбасса: Эксперт рассказал о возможных рисках

Формула, которая ляжет в основу закона об особом статусе Донбасса – это вопрос переговорного процесса. Есть вероятность, что «нормандская» встреча состоится в ноябре, как и было запланировано. Такую точку зрения высказал политолог, председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко, передает «Слово і Діло».

«Условием встречи в "нормандском формате" было разведение войск в Золотом. После поездки [президента Украины] Владимира Зеленского в Золотое эта преграда устранена. Поэтому, возможно, 10 ноября состоится отвод войск, что создаст условия для "нормандской встречи"», – пояснил Бондаренко.

По его словам, формула, которая ляжет в основу закона об особом статусе Донбасса будет предметом непростых дискуссий, поскольку многое будет зависеть от того, сможет ли наша дипломатия сработать так, чтобы Франция и Германия не стали на сторону России.

Кроме того, подчеркнул эксперт, многое будет зависеть от США, которые играют важную роль в международной политике и в вопросах безопасности. Бондаренко напомнил, что в прошлый раз именно визит американского дипломата Виктории Нулад подтолкнул Верховную Раду принять закон об особом статусе Донбасса.

«Депутаты фактически проголосовали под давлением Виктории Нуланд. Приедет ли сейчас в Украину некий представитель США? Все будет зависеть и от того, будут ли депутатам таким способом "выкручивать руки"», – считает эксперт.

При этом, политолог обратил внимание, что более 60% населения Украины хотят мирного решения конфликта на Донбассе. По его словам, те, кто выступает за военный путь, в меньшинстве. «Если мы хотим жить в демократическом обществе, нужно слушать не улицу, а народ», – добавил Бондаренко.

В свою очередь, эксперт Международного института демократий Евгений Дикий подчеркнул, что ничто не мешает сейчас продлить действующий документ на год и дать шанс выполнить условия Украины. Он убежден, что принимать закон «Об особом статусе Донбасса» на постоянной основе – очень рискованный шаг.

Дикий напомнил, что даже как временный этот документ приняли с большим трудом, а попытки закрепить «особый статус» в Конституции Украины закончились взрывом гранаты под стенами ВР и четырьмя смертями. «Бывшую власть хотя бы это научило, и они остановились. Попытки принять новый закон "Об особом статусе Донбасса" могут привести к более катастрофическим последствиям», – считает Дикий.

Эксперт выразил надежду, что в документ хотя бы внесут какие-то предохранители, учитывая, что в регионах и столице люди выходят на митинги. Но, как отметил он, пока подобных намерений нет.

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