В «Л-ДНР» проводят расследование из-за крупных хищений

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса российская комиссия проводит расследование из-за разворовывания в больших объемах средств, выделенных на ремонт и хранение вооружения. Факты причастности российских офицеров к преступлениям скрываются. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации работает комиссия Южного военного округа ВС РФ, проводит расследование причастности российских кадровых офицеров к хищению в больших объемах средств, выделенных на ремонт и хранение военной техники и вооружения», – сказано в сообщении.

Так, по данным ГУР, на прошлой неделе был снят с должности командира одной из воинских частей 1 АК и его заместителей.

«Командование российско-оккупационных войск принимает меры по сокрытию указанного и других фактов для недопущения утечки информации о совершении преступлений российскими военнослужащими», – добавили в Минобороны.

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