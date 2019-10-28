Субсидия без нарушений: В Минсоцполитики рассказали, почему могут прекратить выплаты

В Украине Министерство социальной политики призывает всех получателей жилищных субсидий своевременно сообщать об изменениях, которые могут повлиять на ее размер. В противном случае, это может привести к прекращению выплат. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по данным Минсоцполитики, если при получении жилищной субсидии у получателя изменился состав семьи, состав зарегистрированных в жилом помещении, набор жилищно-коммунальных услуг, появилось транспортное средство с датой выпуска до 5 лет, было приобретено имущество, товары либо были оплачены услуги на сумму более 50 тыс. грн – следует не позднее, чем в течение 30 календарных дней сообщить об этом в орган, назначивший субсидию.

«Это важно помнить, ведь для большинства получателей, которым в мае субсидия была назначена на период 2019-2020 годы, ее размер на этот отопительный сезон был автоматически рассчитан на основании доходов 1-2 кварталов 2019 года. Если за время получения субсидии в вашей семье произошли изменения – не медлите с сообщением о них, ведь это приведет к прекращению оказания помощи и возможному применению санкций», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в проекте государственного бюджета на 2020 год для выплаты жилищных льгот и субсидий заложены 47,6 млрд грн. «Для того, чтобы предназначенные для этих целей средства налогоплательщиков поступали по адресу и поддерживали тех, кто в этом действительно нуждается, Минсоцполитики при содействии Всемирного банка внедряет механизмы контроля при предоставлении социальной поддержки, которые опираются на успешный европейский опыт и позволят более адресно помогать, тем кто в этом прежде всего нуждается», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что изменения в формуле начисления субсидий при увеличении обязательного платежа с 15% до 20% будут действовать с мая 2020 года и не коснутся этого отопительного сезона.

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