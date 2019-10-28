В прифронтовое Гранитное доставили 850 бутылей питьевой воды, – АДРА

Представители благотворительной организации «АДРА Украина» (ADRA Ukraine) сегодня, 28 октября, доставили в прифронтовое село Гранитное (Волновахский р-н, Донецкая обл.) питьевую воду. Об этом сообщается на странице благотворительной организации в Facebook.

«Сегодня в село Гранитное мы доставили 850 бутылей питьевой воды для 220 жителей села Старомарьевка Волновахского района», – говорится в сообщении.

Как уточнили в организации, помощь предоставляется в рамках проекта «Обеспечение безопасной питьевой водой сел в зонах конфликта на востоке Украины», который реализует АДРА Украина при финансовой поддержке Atlas Copco и Epiroc.

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